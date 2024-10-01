ありあけ（横浜市中区）は、2024年10月1日からJR東海とコラボした商品『東海道新幹線開業60周年記念ハーバー』を数量限定で販売します。ありあけは「地域に貢献する」を経営理念としており、新幹線と共に歩んできた利用者の思い出に、ささやかな彩りを添えられるよう、お菓子を通じ1964年に開業した東海道新幹線の60周年記念を祝います。パッケージデザインは、JR東海単独の独自開発車両である「新幹線N700S」の形状とデザインをモ