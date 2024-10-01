今週末は、第75回毎日王冠（GII、東京芝1800m）が行われる。同一レース連覇を狙うディープブリランテ産駒エルトンバローズ、重賞連勝中のマインドユアビスケッツ産駒ホウオウビスケッツ、宝塚記念以来の実戦となるハービンジャー産駒ローシャムパークなど、多彩な血統構成の馬が集結。ここでは、馬券検討のヒントとなる「血統」で本競走を攻略する。 ■東京芝1800mはキズナ産駒が“ベ