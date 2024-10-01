1日未明、岐阜県美濃加茂市の神社で火事があり、本殿などが全焼しました。 【写真を見る】無人の神社で火事 本殿や社務所が全焼 「建物が燃えている」未明に通報あり約2時間後に鎮火岐阜・美濃加茂市 火事があったのは美濃加茂市中富町の古井神社で、警察によりますと1日午前3時半ごろ、通行人の女性から「建物が燃えている」と警察に通報がありました。消防車など7台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、木造平屋