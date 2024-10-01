【モデルプレス＝2024/10/01】お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が、9月30日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（毎週月曜よる11時59分〜）に出演。妻でモデルの蜂谷晏海との子育ての意見の食い違いを明かした。【写真】井戸田潤＆20歳差の美人妻の長男 ベビーベッドで寝ている様子◆井戸田潤、妻と子育て方針で食い違い私生活の領収書やレシートをエピソードとともに査定し、金額に見合う面白さだと判断されれば全額分