東京都港区で開かれたNECの内定式＝1日午前国内の主要企業は1日、2025年春に卒業予定の大学生らを対象とする内定式を開いた。人口減少による労働力の先細りが見込まれる中、企業の採用意欲は高く、学生優位の「売り手市場」が続いている。NECは東京都内の本社で式を行った。堀川大介執行役は「やる気と実力があれば誰でも挑戦できる環境が整っている。新入社員も大事な戦力だ」と激励。保護者もオンラインで参加した。オンラ