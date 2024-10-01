帝国データバンクは、10月以降における食品の値上げ動向と展望・見通しについて、分析を行った。その結果、10月の食品値上げは2911品目で、年内最大の値上げラッシュになることがわかった。また、「酒類・飲料」が1年ぶり1000品目超、ハム・ソーセージで一斉値上げが行われる。10月の食品値上げは2911品目4月を上回る年内最大の値上げラッシュとなる。10月は「酒類・飲料」が最多、1年ぶり1千品目超え 「菓子」は半数超がチョコ関