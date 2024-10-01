「GMC−B2100D」カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G−SHOCK”の新製品として、八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズでクロノグラフを採用したアナログフルメタルモデル「GMC−B2100」を10月18日に発売する。「2100」シリーズは、“G−SHOCK”初号機を現代風にアレンジしたデジタル・アナログコンビネーションモデル「GA−2100」を2019年に発売。特徴的な八角形ベゼルと薄型かつスタイリッシュなデザインにより世界中で人気を博し