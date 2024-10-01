福井県坂井市の福井港沖で３０日午後、漁船が女性の遺体を発見し、通報を受けた福井海上保安署が引き揚げた。海保によると、黒っぽいジャージーの下半身部分に、手書きで「喜三」の文字が書かれていた。石川県・能登半島を襲った豪雨で不明となっている輪島市久手川町の中学３年喜三翼音さん（１４）の可能性があるとみて、身元や詳しい死因の特定を進める。海保によると、３０日午後４時１５分ごろ、漁船から「人のようなもの