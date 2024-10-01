アットテーブルとロイヤリティ マーケティングは9月26日、年齢とともに増える健康や美容の変化、悩みに関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2024年5月11日〜5月14日、全国の40歳〜69歳の男女10,000人を対象にインターネットで行われた。○心や身体の悩み、不調を感じる人は半数以上心や身体の悩みや不調を感じると回答した人は、半数を超えて55.9%となった。性年代別で見ると、全ての年代で女性の方が、男性よりも悩みや