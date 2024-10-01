占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2024年10月の運勢を占います。 おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）【教皇（The Hierophant）／逆位置】10月のおとめ座さんは、これまで自分の中でマイルールとしていたことや、生活や仕事のルーティーンを見直すことで、新しいアイデアが浮かんだり、良いご縁が運ばれてきたりするでしょう。「自分はこうでなくてはいけない」という考えを