占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2024年10月の運勢を占います。 かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）【月（The Moon）／正位置】10月のかに座さんは、社長や役員、上司など自分より少し立場が上の人や、お世話になった先輩など目上の人があなたを気にかけてくれるでしょう。活躍できる場面や良いご縁を運んでくれます。ただし、それを当たり前だと感じるような姿勢や振る舞いをす