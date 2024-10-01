占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2024年10月の運勢を占います。 ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【星（The Star）／正位置】10月のふたご座さんは、すでに周りで支えてくれている友人や、仲良くしてくれている人たちとの絆がさらに深まるでしょう。その人たちとのつながりで、良いご縁が導かれる兆しもあります。ただし、周りに頼りすぎて自分の努力を見せないと、他力