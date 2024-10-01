占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2024年10月の運勢を占います。 おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）【皇帝（The Emperor）／正位置】10月のおうし座さんは、あなたがリーダーシップを発揮し、自ら計画を立てたり段取りをつけたりすることで、周りの人を導く機会が増え、良いご縁に恵まれるでしょう。ただし、周りを思うあまり、ワンマンになりすぎないように注意して。異な