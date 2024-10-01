国や自治体から受ける子育ての支援サービスは、住んでいる場所によって大きく差がある。子ども6人を子育て中のFP橋本絵美さんが、あらためて自治体のさまざまな子育て支援をチェック。中でも東京都在住で私立中学に通っている子どもの授業料には、要注意。年10万円の助成金が出るが、申請しないともらえない。今すぐ申請手続きを――。写真＝iStock.com／ferrantraite※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ferrantraite■住む