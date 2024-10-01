[シドニー １日 ロイター] - オーストラリア統計局が１日発表した８月の小売売上高は、前月比０．７％増だった。暖かい天候で春の消費が前倒しされ、アナリスト予想の０．４％増を上回った。７月は０．１％増だった。発表を受け、豪ドルは０．２５％高の０．６９３０米ドルに上昇。１年半ぶり高値の０．６９４３米ドルに迫った。前年比では３．１％増の３６５億豪ドル（２５３億米ドル）だった。統計局の幹部は「今年は１９１０年