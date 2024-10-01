[１日 ロイター] - シリア国営メディアは１日、軍関係者の話として、首都ダマスカスにイスラエルの空爆があり、民間人３人が死亡、９人が負傷したと報じた。シリア国営テレビは先に、司会者の一人がこれにより死亡したと伝えていたが、国営メディアが言及した民間人３人の中に司会者が含まれているかどうかは不明。国営メディアによると、シリアの防空部隊がダマスカス近郊の上空で「敵の標的」を一晩に３回連続で迎撃した。イ