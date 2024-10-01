回転寿司チェーン「スシロー」は10月2日から、「本鮪大とろ祭」を全国の店舗で開始する。【関連記事】はま寿司「みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り」開催、110円メニューにミナミマグロ大トロ･炙りのどぐろなど「本鮪大とろ祭」では、鮪の王様ともいわれる“本鮪”の大とろを税込110円〜(価格は店舗により異なる)で提供するほか、「ほたててんこ盛り」「超大切りうなぎ」「さんま」を販売する。販売期間はフェアメニューごとに異な