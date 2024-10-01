[モスクワ ３０日 ロイター] - ロシアのノバク副首相は、「ＯＰＥＣプラス」は十分な投資を確保するための長期的な視点から戦略的に減産を行い、市場シェアを譲っていると語った。中東のテレビ局アルアラビーヤによる９月２８日のインタビューでの発言内容が３０日に公表された。市場シェア維持を価格より重視するかとの質問に対し、ノバク氏は「一時的に市場シェアを失うかもしれないが、将来のことを考えている」と説明。「