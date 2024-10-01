Guy Faulconbridge［モスクワ３０日ロイター］ - ロシアのプーチン大統領は３０日、安全保障問題の最高立案機関である安全保障会議のメンバーにジュミン大統領補佐官ら若手を加える大統領令に署名した。大統領が議長を務める安保会議はこれまで、１９５０年代生まれのプーチン氏と同世代のメンバーが大半を占めていた。ジュミン氏は連邦警備局（ＦＳＯ）出身で、かつてプーチン氏の警備も担当しており、プーチン氏の後継候