ミュージシャンのＧＡＣＫＴ（５１）が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ドジャース・大谷翔平の偉業に賛辞を送った。ＧＡＣＫＴはこの日「大谷選手がＭＬＢ史上初となる５４／５９という偉大な歴史的記録を残してレギュラーシーズンを終えた」と大谷が成し遂げた記録に触れると「毎日記録が更新されていくニュースにワクワクしたのはボクだけじゃないはず。同じ日本人として嬉しいし、誇りに思う。数字だけ見てもまさに偉業」