【菊地敏幸辣腕スカウトの虎眼力（４５）】２０１１年ドラフトで阪神は慶大・伊藤隼太外野手を単独１位指名で獲得することになりました。ただ、私は１位指名候補に東海大甲府の高橋周平を推していました。ある球団幹部は伊藤隼太にほれ込んでいました。当時の南信男球団社長が慶大出身ということもあり、忖度していたという背景もあったとは思います。南社長自身はそこまでではなかったのですが、球団内の流れとしても伊藤推し