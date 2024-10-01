２８日、米ノースカロライナ州アッシュビルでは大型ハリケーン「へリーン」による記録的な洪水で甚大な被害が出た/Melissa Sue Gerrits/Getty Images （ＣＮＮ）米南部を襲った大型ハリケーン「へリーン」による洪水で、９月３０日までに６州で１２８人の死亡が確認された。被災地で捜索救助活動が続く中、犠牲者はさらに増える見通し。へリーンは「カテゴリー４」の非常に強い勢力で２６日にフロリダ州に上陸。ほぼ２００万戸で今