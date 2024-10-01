BLACKPINKのリサに口パク疑惑が浮上した。【写真】「失望した」リサが“18歳未満禁止”ショー写真公開リサは9月29日、アメリカ・ニューヨークのセントラルパークで開催された「グローバル・シチズン・フェスティバル」にヘッドライナーとして出演。同イベントは国際市民運動団体グローバル・シチズンが、地球の問題に対する認識改善を目的に2012年から行っている祭りだ。今年はポスト・マローン、ドージャ・キャットなど世界的なポ