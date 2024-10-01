女優の遠野なぎこ（44）が1日、インスタグラムを更新。所属事務所の「キャストパワー」を、契約満了により、9月30日をもって退所したことを発表した。小嶋陽菜、10年ぶり写真集発売決定「ラスト（？！）写真集です」マシュマロボディー放出遠野は「ご報告」と題し、所属契約を終了したことを明らかにした。その上で「これまで応援して下さった皆様、そして、様々な分野において多くの皆様にお支えいただきましたことに心から感謝申