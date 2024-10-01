資生堂パーラーは11月1日、4種類のチョコレート菓子を詰め合わせた「クリスマススイーツ」(税込2,160円)を発売する。また、11月15日からは焼き菓子「ブール ド ネージュ」(税込783円)の販売を行う。百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗、オンラインショップで取り扱う。数量限定のため、なくなり次第終了。【あわせて読みたい】シュガーバターの木×リサとガスパール、コラボ第2弾「クリームブリュレ風」発売、原作者描き