Raspberry Piが2024年9月30日に、ソニーのAI処理機能搭載イメージセンサーを搭載した「Raspberry Pi AI Camera」を発売しました。Buy a Raspberry Pi AI Camera - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/ai-camera/ソニーセミコンダクタソリューションズと英Raspberry Pi Raspberry Pi AIカメラを発売開始 〜エッジAIソリューション開発を加速〜｜ニュースリリース｜ソニーセミコンダクタソリューションズグループhttp