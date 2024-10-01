超カッコイイ…インテグラ タイプS HRC プロトタイプとは？2024年8月16日、ホンダが海外市場で展開するプレミアムブランドのアキュラから、新型「インテグラ タイプS HRC プロトタイプ」なるモデルが北米市場に置いて発表されました。顔が良すぎる！ アキュラ新型「インテグラ タイプS HRC プロトタイプ」「インテグラ」は日本でも知名度の高いスポーティモデルとして4世代が存在していましたが、2006年秋に生産が終了し、現在は