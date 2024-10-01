橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第2回が1日（火）に放送された。【写真】「青春始まった！?」制服姿の橋本環奈、ほか『おむすび』第2回【5点】今作は福岡県糸島市を舞台に、ヒロイン・米田結（橋本環奈）が栄養士として人の心と未来を結んでいく“平成青春グラフィティ”。『ハコヅメ』『監察医朝顔』などを手掛けた根本ノンジが脚本を務め、B’zの主題歌『イルミネーション』が花を添え