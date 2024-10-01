星野真里×加藤ローサ（C）TOKYO MX 星野真里と加藤ローサがW主演を務めるドラマ『きみの継ぐ香りは』が、TOKYO MXで11月8日21時25分から放送されることが決定した。本作のキーアイテムにかけて、「香水の日」である10月1日に発表した。原作は、実写ドラマ化もされ話題となった『花嫁未満エスケープ』の小川まるにが紡ぐ、国内最大級の 電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発の人気オリジナルコミック『きみの