岡山南警察署 岡山市の自動車販売店の売上金約530万円を着服したとして、当時店長だった男が10月1日、逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、岡山市南区芳泉の会社員の男（28）です。 警察によりますと、男は岡山市の自動車販売店の店長だった2021年5月17日から6月9日までに8回にわたり店の売上金約530万円を着服した疑いが持たれています。 男は店の預金口座の管理を1人でしていて、インターネ