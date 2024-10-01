明日2日から来週初めにかけて、九州は秋雨前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなり、雨量が多くなる所もある見込みです。また、雨の影響で、明日2日から3日(木)を中心に一時的に気温が下がり、九州北部は日中もひんやりするでしょう。大きな気温の変化にお気をつけ下さい。今日1日も残暑続く今日1日の九州は高気圧に覆われ、日中は各地とも晴れて、残暑が続く見込みです。最高気温は32度前後と、8月下旬ごろの暑さでしょ