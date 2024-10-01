落語家の三遊亭王楽（46）が来年2月20日付で7代目三遊亭円楽を襲名することが決定。30日、都内で記者会見が行われ、林家木久扇（86）と父の三遊亭好楽（78）と共に登場した。【もっと読む】「笑点」新メンバー春風亭一之輔に“新司会就任”密約説…注目は木久扇、好楽、小遊三の進退父と同じく5代目円楽の弟子で、6代目円楽の遺言により7代目襲名に至った王楽。この日は6代目円楽の三回忌だった。「お話をいただいたときはピン