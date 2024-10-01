【著者インタビュー】稲田俊輔さん／『食いしん坊のお悩み相談』／リトルモア／1760円 【本の内容】 《四六時中、食べ物のことばかり考えています》（「あとがき」より）という著者が、「から揚げはご飯に合う？」「ラーメンにナルトは要る？」「毎日の料理が想定内にしかならない」「自分の作るご飯が楽しめない」……など、食べ物に関する数々のお悩みに、真面目に、楽しんで、答えた一冊。たとえばこんな具合。カロリ