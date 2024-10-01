大相撲に“世代交代”の波が押し寄せている。秋場所で優勝した大の里が、新入幕から5場所で大関に昇進。次は横綱を目指す。一方、横綱不在の場所も多いなか大関を長く務めた貴景勝が引退を表明。新星が台頭し、愛弟子が現役を退く──“平成の大横綱”貴乃花光司氏は、そんな令和の大相撲をどう見ているのか。自身の「横綱論」を余すことなく語った。【全3回の第1回】【写真】現役時代の貴乃花。高く足をあげ四股を踏む怖いもの