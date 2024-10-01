日本のM&A業界、特に「中小企業M&Aの業界」は海外と比較して非常に特殊です。事業承継の選択肢としてM&Aを活用するには、日本のM&A業界の歴史や背景、支援業者の特性を理解しておくことが欠かせません。作田隆吉氏（オーナーズ株式会社代表取締役社長）が、日本におけるM&A業界の歴史や特徴について解説します。日本のM&Aマーケットの歴史はまだ浅い日本国内におけるM&Aの報告件数が初めて1,000件を超