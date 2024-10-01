習近平氏ら党と国の指導者、烈士記念日の献花式に出席9月30日、北京・天安門広場で、花籠のリボンを整える習近平氏。（北京＝新華社記者/王曄）【新華社北京10月1日】中国の「烈士記念日」に当たる9月30日の午前、北京市の天安門広場で人民英雄への献花式が厳かに行われた。習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）