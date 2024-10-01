東京工業大学と東京医科歯科大学が統合して１日、東京科学大学が発足した。研究力や国際性などが国内最高水準である「指定国立大学法人」同士の統合は初めて。科学大は理工学と医歯学との「医工連携」で、新しい研究分野の開拓を掲げる。１日午前、科学大の大岡山キャンパス（東京都目黒区）では、新大学名の銘板にかぶせられていた「東京工業大学」の表示が外され、真新しい「東京科学大学」がお目見えした。新銘板の前で友