歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。公開されたライブ中の「制服」ショットに反響が寄せられています。 【写真を見る】浜崎あゆみさんライブでの「制服」ショットに反響「ギャルあゆちゃん可愛い❤️」浜崎さんは「明日明後日、大阪day3and4！」「宜しくお願いしますっ」と、綴りライブ中の写真をアップ。投稿されたのは「TA LIMITED 〜Thank U tour〜 2024」のライブでの写真で、浜崎さん