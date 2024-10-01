【上海共同】中国上海市の警察は1日、同市郊外にあるスーパーマーケットで9月30日夜、男（37）が刃物で切り付け、3人が死亡したと発表した。けが人も10人以上いる。警察が男の身柄を拘束した。警察によると、男は経済的なトラブルを抱えており、上海に来て事件を起こし恨みを晴らそうとしたという。中国では最近、無差別に相手を狙った殺傷事件が各地で相次いでいる。専門家は景気低迷の影響で行き場をなくした人が犯罪に追