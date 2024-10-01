クオリティウエアブランド｢BAMBI WATER(バンビウォーター)｣では、ブランドで大人気のブラトップから登場した新作アイテムを、2024年9月27日(金)より販売いたしております。寒くなるこれからのシーズンにピッタリの、長袖タイプのインナーがシリーズ初登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 人気のブラトップに長袖タイプが登場 バンビウォーターで大人気のブラトップに