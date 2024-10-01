きょう未明、埼玉県所沢市の住宅に男4人が押し入り、高齢の夫婦を縛って現金などを奪い逃走しました。警察はきのう、東京・国分寺市で起きた緊縛強盗事件と関連があるとみて調べています。【写真を見る】埼玉・所沢市で緊縛強盗傷害事件国分寺市の緊縛強盗事件の犯行車両と同一か警視庁と埼玉県警が2事件の関連調べる警察によりますと、きょう午前2時ごろ、所沢市北野新町の住宅に男4人が押し入りました。4人は「お金早くしろ