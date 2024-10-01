今夏の富士登山者数は20万4316人で、昨夏比で7.7%減となったものの、静岡県側の3登山道（富士宮、須走、御殿場の各ルート）は昨夏より6.4%増の8万9459人になり、コロナ禍前の2019年の8万5677人を上回った。山梨県が今夏導入した登山規制の影響で、全体の5割以上を占める山梨県側の吉田ルートからの登山者が減り、静岡県側に一部流れたとみられる。【写真】完成間近の国立市のマンション解体へ「富士山と重なる」と景観懸念今