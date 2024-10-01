青森県内の全40市町村で1日から、小・中学校の学校給食と、0〜15歳の医療費が無償化される。県が今年度、新たに計上した交付金を活用することで実現する。県によると、全国でも「先進的」という。県によると、これまで14市町村で一部の無償化や負担軽減にとどまり、9市町村が負担軽減措置をとっていなかった。県の「学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金」18億7621万円を原資に、弘前市、八戸市など23市町村が無償化を始