東京五輪の金メダリスト、競泳の大橋悠依さん（28）の活躍を伝える展示が9月30日、出身地の滋賀県彦根市役所1階ホールで始まった。大橋さんも訪れ、市のキャラクター・ひこにゃんに金メダルを見せていた。10月4日まで。無料。東京五輪の金メダル。側面に種目名が刻まれている=2024年9月30日午後1時36分、滋賀県彦根市役所、小西良昭撮影東京五輪の女子200メートルと400メートルの個人メドレーで2冠に輝いた。その二つの金メダ