兵庫県南あわじ市の乳業メーカー「淡路島牛乳」は、購入者がパックの一部を切り取るとゲーム用などのカードになる試みを始めた。牛乳の消費拡大策の一環で「一度楽しんでみて欲しい」と呼びかけている。同社は、淡路島酪農農業協同組合の牛乳工場の事業を継承して2015年に設立された。島内78の酪農家から生乳を収集し、牛乳やヨーグルトなどを製造・販売している。今回の企画は、同社が牛乳パックを生かした消費拡大策をグラ