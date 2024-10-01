JR関西本線の利用促進に向けて話し合う会議が9月30日に三重県庁で開かれ、来年2月頃に名古屋から伊賀上野間の直通列車の実証運行を進める方向性を確認しました。JR西日本は一昨年、2019年度の1キロあたりの1日平均利用者数が2000人未満だった17路線・30区間を公表し、県内では名古屋と大阪を結ぶ関西本線の一部区間、亀山と京都府の加茂間が赤字路線として示されました。これを受け、三重県は沿線の亀山市と伊賀市、JR西日本ととも