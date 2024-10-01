9月に発生した能登半島の豪雨災害を受けて、三重県は石川県輪島市へのふるさと納税を30日から代行して受け付けています。定例会見を開いた三重県の一見知事は、石川県能登地方の豪雨災害を受け、輪島市へのふるさと納税を9月30日から12月31日まで代行して受け付けると発表しました。寄付は三重県の特設サイトで1000円以上から行うことができ、受領証明書は三重県が発行します。三重県では、クレジットカードなどの決済手数料や郵便