11月21日（木）、広島クラブクアトロにて『QUATTRO MEETING '24 "廣島BURNING"』が開催される。出演はおとぼけビ～バ～、THE FOREVER YOUNG、VII DAYS REASONの3組。 おとぼけビ～バ～ THE FOREVER YOUNG VII DAYS REASON クアトロがお届けする対バン企画『QUATTRO MEETING』。今回は、今世界中でおとぼけフィ～バ～が巻き起こりバンドキャリア最大規模のジャパンツアー中の