東京都が提唱する、「育業」はご存じでしょうか。育児を「休み」として考えるのではなく、「大切な仕事」としてみんなで考えられるように。そのような世の中を目指し、全体がマインドチェンジを進め、社会全体で「育業」を応援するムード向上を目的とする取り組みがおこなわれています。育業を後押ししてくれたエピソード2024年6月14日から7月31日にかけて、「子どもを大切にする事業を育てよう」のスローガンを掲げる“こどもスマ