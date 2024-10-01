2024年12月～2025年2月、東京・福岡・大阪・静岡にて、稲垣吾郎主演、舞台『No.9 -不滅の旋律-』が上演されることが決定した。 音楽の進化＆深化を数十年早めたといわれるドイツの音楽家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。ピアノソナタ「悲愴」「月光」や交響曲第3番「英雄」、第5番「運命」など、その楽曲は、後世の音楽家たちにも多大な影響を及ぼしている。 そんな “楽聖”ベート&#12540